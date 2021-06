OM - Mercato : coup dur dans le dossier Guendouzi

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Cet été, un mercato très mouvementé attend l’OM. En effet, Pablo Longoria va devoir se montrer actif pour pallier les nombreux départs qui s’annoncent, notamment dans l’entrejeu puisque Michael Cuisance et Olivier Ntcham ne seront pas conservés. Dans cette optique, l’OM s’intéresserait à Matteo Guendouzi, de retour à Arsenal après un prêt d'une saison au Hertha Berlin.

Si l'ensemble des parties échange pour une potentielle venue du milieu de terrain, le dossier semble loin d'être bouclé. Et pour cause, selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, Arsenal, prêt à donner une seconde chance au Tricolore, aimerait activer une clause permettant de prolonger le contrat de son protégé. De plus, "il n’y a pas d’accord entre Arsenal et Marseille à ce stade même si les échanges entre les deux boards sont très très positifs", indique ainsi l'insider. Vous l'aurez compris, le deal est loin d'être conclu.