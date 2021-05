OM – Mercato : le projet Sampaoli peine à convaincre, un autre que Thauvin invité à plier bagage

Zapping But! Football Club OM : les joueurs en fin de contrat en 2021

Si le ticket Longoria – Sampaoli a atteint son objectif de replacer le football au centre de l'actualité à l'OM, le tandem a raté son pari de convaincre Florian Thauvin de prolonger. Echaudé par quelques incompréhensions avec son ancien président Jacques-Henri Eyraud, en froid avec Dimitri Payet, le Champion du Monde a finalement fait le choix de rejoindre les Tigres de Monterrey au Mexique. Un petit désaveu pour Jorge Sampaoli, qui espérait le convaincre.

Florian Thauvin avait des doutes sur les moyens

Selon RMC Sport, en plus de l'usure mentale qui touchait Florian Thauvin après autant d'années à l'OM, le flou autour du projet McCourt n'a pas convaincu l'Orléanais. Malgré les bonnes intentions de son coach et de son nouveau président, Thauvin avait du mal à « évaluer la réelle capacité de l'OM à redevenir un grand club dans les années qui viennent ». L'intéressé avait d'ailleurs de gros doutes sur les capacités financières du club sur les prochains Mercato.

Maxime Lopez suggère à Boubacar Kamara de s'en aller

Un autre dossier de prolongation pourrait aussi échapper à l'OM sur les prochaines semaines : celui de Boubacar Kamara, lié au club jusqu'en juin 2022 et qui se donne le temps avant d'accepter ou non une prolongation. Parti à Sassuolo l'été dernier faute de temps de jeu, Maxime Lopez conseille d'ailleurs à son ami de tenter l'aventure à l'étranger : « Ce serait fou de dire non, il suffit de voir l'exemple de Samir Nasri. Après, il faut toujours voir les situations au cas par cas. Notre attachement à Marseille et l'OM reste pour toujours, mais parfois il vaut mieux partir pour la suite d'une carrière. Je parle énormément avec Boubacar, je pense qu'il n'a pas encore pris de décision. Il verra bien en fin de saison. Ce sera à lui de prendre une décision. Avec ses performances, ce n'est pas étonnant de le voir courtisé par des clubs », a-t-il glissé à Eurosport.