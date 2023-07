OM - Mercato : le RC Lens se replace sur un chouchou de Longoria

Zapping But! Football Club OM : Longoria fait-il une grosse erreur avec le Mercato estival ?

Va-t-on assister à un duel OM-Lens sur ce mercato ? Après une lutte acharnée pour la deuxième place en Ligue 1 la saison passée, qui a tourné en faveur des Sang et Or, les deux clubs pourraient se mettre des bâtons dans les roues cet été. Au milieu de terrain, Marseille a enrôlé Geoffrey Kondogbia tandis que le Racing a perdu Seko Fofana, parti en Arabie Saoudite. Pour le remplacer, les Artésiens cibleraient un nom bien connu des dirigeants olympiens.

Une offensive lensoise à venir ?

Selon Ignazio Genuardi, Lens serait prêt à revenir à la charge sur le dossier Denis Zakaria. Annoncé proche de West Ham, l'international suisse va quitter la Juventus cet été et le RCL croit encore en ses chances de réaliser un transfert sec. Du côté de l'OM, les priorités ne se situent plus dans l'entrejeu et seul un départ (Gueye, Guendouzi…) pourrait réactiver cette piste onéreuse. Reste à savoir si les Sang et Or souhaitent vraiment aller au bout de l'opération, d'autant que les Hammers restent en avance et ne manquent pas de moyens.

Comme révélé précédemment, #Lens est positionné sur le dossier de #Zakaria (#Juventus). Alors que West Ham tarde à trouver un accord global pour le prêt du milieu suisse, le Racing pourrait faire une tentative en transfert sec. #Mercato #RCL — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) July 20, 2023

