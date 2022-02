OM - Mercato : le Real Madrid débarque sur le nouveau chouchou des supporters

Zapping But! Football Club Lokomotiv Moscou, Rennes - OM : Les briefs d'avant match

En six mois à peine, William Saliba (20 ans) est devenu l'un des chouchous des supporters de l'OM. Et tout le monde à Marseille aimerait le voir rester au-delà de son prêt pour la saison. Seulement, Arsenal a conscience du potentiel de l'ancien Stéphanois et ne compte pas le laisser partir.

« La seule chose que je peux dire, c’est que je suis heureux à Marseille, a-t-il récemment commenté au sujet de son avenir. J’aime la ville, le club, les supporters, l’équipe… Tout se passe bien. Je ne sais pas ce qu’il va se passer dans six mois. L’année dernière, quand j’étais à Nice à la même période, je ne savais pas que je jouerai à Marseille. Les choses se passent tellement vite dans le football... Je n’ai pas envie de penser au futur. Je vais tout donner. Puis il y aura des discussions cet été. Cette année, ça se passe vraiment bien. J’essaie de faire comme si ce n’était pas un prêt. »

Malgré sa situation complexe, Saliba intéresse bon nombre de prétendants à l’étranger en vue du mercato estival. Selon Calcio Mercato, le Real Madrid, Inter Milan et l’AC Milan suivent ainsi ses performances cette saison. De son côté, Arsenal a fixé son prix à 30 millions d’euros tandis que l’entourage du joueur continue de nouer des relations avec de nombreux clubs via son agent Djibril Niang.