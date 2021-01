OM - Mercato : le Real Madrid prêt à torpiller le dossier Milik ?

L’OM a toujours très envie de recruter Arkadiusz Milik (26 ans) cet hiver et devrait formuler une nouvelle proposition à Naples en début de semaine prochaine selon la Chaîne Téléfoot. Mais en Espagne, AS fait le tour des attaquants qui pourraient intéresser le Real Madrid après le prêt de Luka Jovic à Francfort, et Milik en fait partie.

Milik cité pour remplacer Jovic au Real

Derrière Karim Benzema et Mariano, la venue d'un nouveau 9 pourrait être envisagée par le club merengue cet hiver et Milik est une opportunité car il est en fin de contrat à Naples. Sergio Aguero (Manchester City), Olivier Giroud (Chelsea), Alexandre Lacazette (Arsenal), Andrea Belotti (Torino) et Raul de Tomas (Espanyol), un ancien du Real, sont également cités parmi les cibles possibles.