OM - Mercato : le rêve prend fin avec Cristiano Ronaldo

Le journaliste du 10 Sport, Alexis Bernard, a annoncé ce mardi qu'une étude marketing et financière aurait été mise en place pour étudier la faisabilité d'une arrivée de Cristiano Ronaldo à l'Olympique de Marseille.

Mais quelques heures après la sortie de cette bombe, le journaliste de La Provence, Alexandre Jacquin, a ramené tous les supporters marseillais sur terre en affirmant que l'OM n’aurait jamais étudié la possibilité de faire venir la star de Manchester United cet été et qu'il n’y aurait jamais eu de discussions.

Au risque de me faire traiter de briseur de rêves ou je ne sais trop quoi de plus virulent encore, il faut être clair : l’#OM n’a JAMAIS étudié la possibilité de faire venir Cristiano #Ronaldo… Il n’y a JAMAIS eu de discussions. On est dans le même délire que la #VenteOM.