OM - Mercato : le Stade Rennais ne fera pas de cadeau pour Da Cunha

Qu'on se le dise du côté de l'Olympique de Marseille, il ne sera pas simple de faire des affaires avec le Stade Rennais cet été ! C'est que le club breton est plutôt bien géré depuis des années, si bien que la crise économique liée à la pandémie de Covid-19 l'a relativement épargné. En plus, il s'apprête à découvrir la Champions League, ce qui n'a fait que booster un peu plus ses recettes.

Tout cela pour dire que si un club est intéressé par l'un de ses joueurs, il n'a pas d'autre choix que de sortir le carnet de chèques. Or, l'OM est attiré non pas par un Rouge et Noir mais par deux et, en outre, il n'a pas d'argent. Mbaye Niang étant coté à 15 M€ par ses dirigeants, les Phocéens ont vite passé leur tour au début de l'été, alors que le joueur lui avait pourtant fait de l'œil. Pour Lucas Da Cunha, dont la piste a été révélée ce matin, ce sera aussi compliqué…

Les Bretons seraient "gourmands" pour leur jeune attaquant

La Provence a confirmé l'intérêt des décideurs marseillais pour la jeune pépite rouge et noir. Mais le quotidien régional assure aussi que les Rennais sont "gourmands" au sujet de leur joueur. La situation entre Da Cunha et le SRFC est quelque peu tendue car les discussions pour une prolongation sont dans une impasse. Ce qui incite les dirigeants rennais à envisager une vente. Mais, encore une fois, n'ayant pas besoin d'argent, ils peuvent se permettre de jouer la montre voire de proposer des offres jugés insuffisantes. Clairement, le temps joue en leur faveur…