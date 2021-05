OM - Mercato : le successeur de Kamara déjà identifié ?

Zapping But! Football Club OM : les joueurs en fin de contrat en 2021

« C'est une évaluation entre les différents joueurs qui postulent à ce poste-là. Il y a une réflexion à ce niveau-là et ce que je vois et ce que je ressens depuis un petit moment » : c'est avec ces mots que Sylvain Ripoll a justifié l'absence de Boubacar Kamara pour la phase finale de l'Euro Espoirs. Une déception, forcément, pour le joueur de l'OM, dont l'avenir reste incertain.

Un œil sur Darboe (AS Rome)

Et selon Calciomercato.com, relayé par Footmarseille, l'OM prépare la succession du joueur. Le club olympien se tournerait vers l'Italie et serait attentif à la situation d'Ebrima Darboe, milieu défensif gambien de l'AS Rome. A 19 ans, le joueur n'a disputé que 4 matches avec l'équipe première de la Roma. Il évolue le plus souvent en U19 où il a inscrit 5 buts et délivré 2 passes décisives. Il est sous contrat avec la Louve jusqu'en 2023.