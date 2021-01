OM - Mercato : le successeur de Villas-Boas serait déjà identifié !

C'est une rumeur. Une de plus. Qui vient d'être donnée par la chaîne Téléfoot. Et qui laisse donc penser que l'OM préparerait déjà l'après Villas-Boas. Le technicien portugais, comme vous le savez, est sous contrat jusqu'au terme de la saison.

Et dans les tuyaux, donc, l'ancien entraîneur de l'OGC Nice et du Borussia Dortmund : Lucien Favre. Ce dernier, remercié par le club allemand il y a quelques semaines, est actuellement sans club. Un retour en Ligue 1 est-il possible ? L'avenir, à court terme, pourrait permettre d'en savoir plus.