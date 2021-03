OM - Mercato : le transfert avorté d'une pépite laisse un goût amer à Longoria

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

« C’est une énorme responsabilité. Dès le moment où le propriétaire m’a proposé de relever ce défi, je n’ai pas douté. Comment devenir président à 34 ans ? C’est atypique, comme l’est la ville de Marseille. Seul un club magique comme l’OM peut réaliser cela » : dans un long entretien accordé à la Cadena Ser, Pablo Longoria s'est confié sur ses nouvelles responsabilités à l'OM, et sur l'arrivée de Jorge Sampaoli. « La mentalité de la ville et du supporter de l'OM est une mentalité très intégrante et passionnelle. Aujourd'hui il y a peu de personnes aussi passionnées que Sampaoli dans le football », explique l'Espagnol.

Darwin Nunez (Benfica) a failli rejoindre l'OM l'été dernier

Et Longoria s'est également confié sur le Mercato. Le transfert qui lui laisse le plus de regrets est celui d'un joueur uruguayen... « Un transfert qui aurait pu être très bon ? Peut-être celui de Darwin Nuñez de l’Alméria l’été dernier parce que je pensais vraiment qu’on pourrait le faire mais finalement on n’a pas réussi », a-t-il glissé. A 22 ans, Nunez, transféré par Almeria au Benfica Lisbonne cet été pour 10 M€, a inscrit 12 buts et délivré 9 passes décisives cette saison. La valeur de l'international uruguayen (4 sélection, 2 buts) est aujourd'hui estimée à 25 M€.