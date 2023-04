OM - Mercato : le transfert de Milik finalisé cette semaine ?

Zapping But! Football Club OM : faut-il envoyer Clauss sur le banc ?

Cela fait déjà plusieurs mois que les dirigeants de la Juventus Turin ont pris la décision de conserver Arkadiusz Milik, que l'OM leur a prêté en début de saison. En 28 matches toutes compétitions confondues, très souvent en sortie de banc, l'attaquant polonais a inscrit 8 buts et délivré 1 passe décisive. Il fait une très bonne alternative au Serbe Dusan Vlahovic, régulièrement blessé et qui pourrait en plus partir cet été en raison de ses mauvais rapports avec l'entraîneur, Massimiliano Allegri. Le prêt de l'ancien Napolitain comportait une option d'achat de 7 M€ plus 2 M€ de bonus.

Son agent sera à Turin cette semaine

La presse italienne a annoncé dernièrement que la Vieille Dame cherchait à faire baisser ce montant, elle dont les finances sont loin d'être florissantes et qui pourrait en plus manquer la prochaine Champions League en raison du scandale des fausses plus-values. Mais il semblerait que Pablo Longoria se soit montré intraitable. C'est ce qu'on en déduit de l'annonce du journaliste spécialisé dans les transferts Ignazio Genuardi, qui a révélé sur Twitter que l'agent de Milik serait à Turin cette semaine pour finaliser les derniers détails du transfert de son client. Milik et l'OM, ce sera donc de l'histoire ancienne dans les prochains jours !

Actuellement prêté avec OA par l’#OM (7+2), #Milik continue de se rapprocher d’un transfert définitif sous les couleurs de la #Juventus #Turin. Les négociations se poursuivent avec son agent, qui doit d’ailleurs se rendre cette semaine dans le Piémont. Derniers détails. #Mercato — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) April 18, 2023

