OM – Mercato : le Zenith a tenté de chiper un cadre à Villas-Boas

S'il disposait d'un bon de sortie et que la direction de l'OM n'aurait pas dit non à son départ pour mettre un peu de beurre, Morgan Sanson (26 ans) a fait le choix de rester au moins une saison de plus en Cité phocéenne. La raison ? L'ancien Montpelliérain, première recrue de l'ère McCourt, n'a pas eu les offres escomptées.

Morgan Sanson a refusé la Russie

Rêvant d'Angleterre ou d'Espagne, celui qui est désormais représenté depuis quelques mois par le super agent Pini Zahavi n'a rien vu venir de ces pays-là. Comme le rapporte L'Equipe, l'offre la plus sérieuse venait de Russie et plus précisément du Zenit Saint-Pétersbourg. Une option de carrière que Sanson a rapidement décliné.

Cette saison, Morgan Sanson va se frotter à une concurrence un peu plus dense cette saison avec les arrivées de Michaël Cuisance (Bayern Munich) et Pape Gueye (Le Havre) pour le seul départ de Maxime Lopez (Sassuolo).