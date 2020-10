OM – Mercato : les deux freins à la piste Centonze en joker défensif

En conférence de presse, en marge de la présentation de Michaël Cuisance, Pablo Longoria a ouvert la porte d'un joker à l'Olympique de Marseille : « Nous sommes ouverts à la possibilité de faire un joker s'il y a un consensus. Toutes les décisions se prennent comme ça. Nous sommes ouverts aussi à attendre janvier. Nous évaluons et on choisira la meilleure option possible ». Si recrue il y a, ce sera au poste de latéral droit où, depuis le départ de Bouna Sarr et l'échec de la venue de Joakim Maehle (Genk), l'OM ne se retrouve plus qu'avec le seul et unique Hiroki Sakai.

Metz n'est pas vendeur et ce sera cher

Bridé dans son recrutement international, Marseille doit cependant se tourner vers le marché français pour dénicher la perle rare. Si le nom de Kenny Lala (RC Strasbourg) est évoqué comme une éventualité, la piste Fabien Centonze (FC Metz, 24 ans) est tout aussi crédible... Mais pas forcément simple à négocier.

En effet, comme le rappelle Le Phocéen qui a travaillé dossier, les Grenats sont plutôt réticents à vendre l'ancien Lensois faute d'un remplaçant dans leur effectif. Laurent Jans parti au Standard de Liège, Metz n'a en effet plus que l'option Centonze pour finir l'année civile. Autre souci pour l'OM : le prix probable. Après avoir beaucoup dépensé et peu vendu, Marseille ne sera pas forcément disposé à lâcher beaucoup d'argent pour un joueur qui réclamera à minima un transfert de 5 à 6 M€. Alors piste à oublier ?