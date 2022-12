OM - Mercato : les dirigeants recadrent gentiment Boli pour Ronaldo

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Il y a trois jours, Basile Boli a fait sensation en déclarant dans l'émission NW Sport : « Cristiano Ronaldo était en pourparlers avec l’OM, je pense qu’il aurait dû venir, il aurait pu rapporter quelque chose pour le championnat de France (..). Il a compris qu’en étant remplaçant et en ne jouant que des petits bouts de matches, il n’est pas dans son élément. On espère qu’il va maintenant trouver un bon club. C’est un joueur talentueux, même s’il est un peu âgé, je pense que dans un championnat de France, il a de quoi donner encore des frissons. C’est Cristiano Ronaldo ! On a vu Messi, cela n’a pas marché la première année et puis, la seconde année, il a démontré que c’était le numéro 1 ».

De quoi enflammer de nouveau la toile, sachant que les supporters marseillais s'étaient lancés dans un hashtag "Ronaldo à l'OM" qui avait cartonné à l'intersaison. Sauf que... ce ne serait une nouvelle fois que du vent ! Les dirigeants phocéens ont fait savoir à La Provence qu'ils avaient trouvé amusante la blague de Boli, précisant qu'ils l'apprécient beaucoup mais que l'ambassadeur est tenu loin des transferts et autres discussions avec les joueurs. S'il y a eu négociations pour CR7, le héros de Munich n'aurait donc pas été au courant. Même si cela ne veut pas dire qu'il n'y a eu aucun contact...