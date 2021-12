OM – Mercato : les grandes attentes de Jorge Sampaoli

Zapping But! Football Club Olympique de Marseille : La question de la semaine?

Besoins : un chantier... défensif

« On a besoin de latéraux plus défensifs, on manque de latéraux naturels à ces deux postes ». Face à la presse, Jorge Sampaoli n'a jamais caché ses désirs. Il veut des défenseurs de couloir et si possible de l'expérience. L'idée du recrutement d'un central est aussi à l'étude en cas de vente de Duje Caleta-Car pour mettre un peu de beurre dans les épinards. En revanche, la piste du « grantatakan » est infondée pour l'instant malgré les grands noms cités (Lacazette notamment).

Moyens : en fonction des ventes

Pris dans la tenaille d'une DNCG qui a encadré sa masse salariale et ses indemnités de mutation, Pablo Longoria n'a pas fait de mystère dans son objectif de vendre avant d'acheter. C'est d'ailleurs le message qu'il a fait passer dans L'Equipe au début du mois : « D’ici janvier, je dois trouver des ressources économiques pour améliorer l’effectif, avec les actifs que j’ai dans l’équipe. Cela peut passer par la vente de joueurs et utiliser l’argent de façon intelligente. La vente d’un joueur peut permettre de renforcer une équipe, au final, de gommer ses handicaps ».

Le dossier-clé : Duje Caleta-Car

Relancé par Jorge Sampaoli pour être mieux vendu cet hiver, le Croate détient sans doute la clé du Mercato olympien. En tout cas plus qu'un Boubacar Kamara en fin de contrat en juin 2022. « DCC » plait en Angleterre et c'est ce sur quoi l'OM compte pour arracher un joli chèque qui lui permettrait de mener un ou deux achats.

Les pistes du Mercato : Daniel Wass (FC Valence), Sergio Gomez (Anderlecht), Samuel Gigot (Spartak Moscou).