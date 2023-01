OM - Mercato : les Phocéens confirment l'arrivée de Vitinha !

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Il s'agit du plus gros transfert de l'histoire de l'Olympique de Marseille, estimé à 26 M€ + 4 M€ de bonus pour arracher la pépite portugaise, courtisée en Angleterre par Brigthon et Southampton. Un deal validé et permis par Frank McCourt qui ravira Igor Tudor, en quête d'un nouveau n°9 suite au départ de Bamba Dieng.

Il n'y aura pas d'autre arrivée. L'OM clôture un Mercato d'hiver qui l'aura vu faire signer l'ailier ukrainien Ruslan Malinovskyi, le milieu marocain Azzedine Ounahi et donc l'attaquant portugais Vitinha.