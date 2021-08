OM - Mercato : les plans B de Longoria à Lirola et Wass ont filtré

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

C’est sans latéral droit de métier que l’OM va débuter le championnat, ce soir à Montpellier. Vu la défense à trois pour laquelle Jorge Sampaoli à opter, ce n’est pas trop grave mais la présence d’un piston serait la bienvenue pour alimenter les attaquants en bons centres. Dans l’idéal, c’est Pol Lirola qui devrait être ce joueur, secondé par Daniel Wass. Seulement, les négociations avec la Fiorentina pour l’Espagnol comme avec Valence pour le Danois n’avancent pas. Les Italiens veulent recruter un successeur avant de vendre leur joueur alors que les Espagnols attendent 8 M€ quand l’OM n’en propose que 1,5…

Du coup, Pablo Longoria avance sur d’autres pistes. Selon le compte Twitter The Masked Journalist, le président marseillais aurait coché les noms de Deyovaisio Zeefuik (Hertha Berlin) et Lukas Masopust (Slavia Prague). Le premier est un Néerlandais de 23 ans formé à l’Ajax Amsterdam. Le Hertha voulant faire revenir Nemanja Radonjic, un échange pourrait être envisagé. Le second est un Tchèque de 28 ans qui peut évoluer au milieu de terrain. Il est international A mais n’a jamais joué en dehors de son pays. Sa cote est estimée à 3,5 M€.