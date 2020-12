OM – Mercato : les plans de Villas-Boas ruinés par Cristiano Ronaldo ?

Voilà quelques temps déjà que le dossier Bryan Reynolds est évoqué autour de la sphère OM. Lundi, nous évoquions même la volonté de plus en plus affirmée de l'AS Roma dans ce dossier, avec une proposition concrète pour cet espoir qui évolue du côté de Dallas.

Mais il semble bien que ni l'OM, ni même la Roma, ne parvienne finalement à emporter la mise. Selon TMW, c'est bien la Juventus Turin qui aurait décidé de mener l'offensive pour recruter le latéral. Une offre de 7,5 millions d'euros aurait été soumise par le club piémontais, qui aurait comme projet de prêter le joueur pour s'aguerrir ailleurs en Serie A avant de revenir occuper le flanc droit des Bianconeri.

Un intérêt qui est forcément à même de faire tourner la tête d'un jeune défenseur de MLS. Entre l'OM et la possibilité de côtoyer prochainement Cristiano Ronaldo, difficile de ne pas voir une réponse évidente...

Juventus and Club Brugge are now the main contenders for FC Dallas right-back Bryan Reynolds, as Roma are reportedly biding their time https://t.co/7fskO0Tihd #Juventus #ClubBrugge #ASRoma #MLS #FCDallas pic.twitter.com/hzWwNLUM4i