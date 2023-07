OM - Mercato : les premiers mots d'Ismaïla Sarr

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Depuis ce lundi soir, Ismaïla Sarr est officiellement un joueur de l'Olympique de Marseille. Après quatre saisons contrastées à Watford, l'ailier droit sénégalais a signé un contrat longue durée de cinq ans en faveur du club phocéen. Pour la première fois depuis l'officialisation de son arrivée sur les bords de la Canebière, l'ancien joueur du Stade Rennais a pris la parole, ne cachant pas sa joie et sa fierté d'avoir rejoindre un club comme l'OM.

"Il me tarde de découvrir le Stade Vélodrome"

"Je suis heureux et fier de rejoindre l’Olympique de Marseille ! Il me tarde de découvrir le Stade Vélodrome, son ambiance électrique, et ses supporters passionnés. Je sais que ça va être incroyable ! Je veux également profiter de cette occasion pour remercier chaleureusement le président, le directeur sportif et le coach pour avoir facilité ma venue à l’OM avec un projet ambitieux auquel j'adhère et pour lequel je me donnerai à 1000%. Ensemble, rendons cette saison inoubliable. Je suis impatient de vous retrouver dans les tribunes et de vivre ces moments magiques avec vous tous ! Allez L’OM !!!", a-t-il confié dans un post Instagram.

Podcast Men's Up Life