OM - Mercato : les premiers mots de Gigot, qui envoie un message à Tudor

Son amour pour l'OM

"Je veux remercier le président pour la venue. C'est une immense fierté pour moi de jouer pour le plus grand club de France. J'ai envie de rendre la confiance que le président et le coach m'ont donné."

Son poste de prédilection

"Je préfère jouer dans l'axe dans un système à trois. C'est le Marseille que je connais. On est calme, on travaille. On va monter en grade et il nous reste trois bonnes semaines à travailler pour préparer le match de championnat."

Tudor

"C'est un entraîneur qui est basé sur l'aspect humain. Il veut mettre en place un nouveau système, un pressing intense. Il sait ce qu'il veut mais petit à petit ça va prendre. On est des pros, on sait où on veut aller."

Son caractère

"J'ai du mal à me mettre en avant. Je suis quelqu'un qui donne tout et qui mouille le maillot pour rendre fier les supporters. C'est naturel."

Son parcours

"Je sais que j'ai un parcours atypique, je n'ai pas fais de centre de formation mais ça ne donne envie de me surpasser. Je suis quelqu'un qui vit au jour le jour. Je peux réaliser mon rêve d'enfant. Je veux m'imposer ici. On connaît tous la ferveur du peuple marseillais. Il va y avoir la Ligue des Champions, ça va être à nous de répondre sur le terrain pour avancer le plus vite possible. Il faut essayer de s'imposer."

Propos retranscrits par RMC Sport