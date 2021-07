OM - Mercato : les premiers mots de Pau Lopez

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

L'OM a officialisé ce lundi l'arrivée de Pau Lopez en provenance de l'AS Roma. "L’Olympique de Marseille est parvenu à un accord avec l’AS Rome pour le gardien de but espagnol, Pau Lopez. Après le succès de sa visite médicale, Pau s’est engagé avec le club olympien pour un prêt d’un an avec option d’achat", a pu-t-on lire sur le communiqué du club phocéen.

Sur son compte Twitter, le gardien espagnol a livré ses premiers mots en tant qu'Olympien. "C'est un honneur et une fierté de rejoindre l'OM et de défendre les couleurs de ce grand club. Merci beaucoup pour la confiance et l'accueil. Je suis sûr que nous allons vivre de grandes choses ensemble. ALLEZ L'OM !"

C'est un honneur et une fierté de rejoindre @OM_Officiel et de défendre les couleurs de ce grand club. Merci beaucoup pour la confiance et l'accueil. Je suis sûr que nous allons vivre de grandes choses ensemble.

ALEZ L'OM! #DroitAuBut pic.twitter.com/zuC1IVrRuk — Pau López (@paulopez_13) July 19, 2021