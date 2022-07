OM - Mercato : les premiers retours sur Suarez sont positifs, on enrage au FC Nantes !

Zapping But! Football Club OM- INFO BUT ! Un minot pourrait faciliter la venue de Veretout !

Le mercato de l’OM prend feu. Tard, hier soir, le club phocéen a annoncé un accord avec le Grenade FC pour la signature de l'attaquant colombien Luis Suarez (24 ans). Le joueur a été autorisé à se rendre à Marseille pour effectuer sa visite médicale dans les prochaines heures. Formé au Leones, arrivé en Europe en 2016, puis transféré de Watford à Grenade à l’été 2020, Suarez sort d'un exercice à 8 buts et 4 passes décisives en Liga avec le club andalou.

Si les supporters se rappellent que son nom avait été relié à l’OM il y a deux ans, les premiers retours des spécialistes sur son profil sont plutôt positifs. « Il peut jouer partout devant, provoque balle au pied, rapide, puissant. Il a pas mal galéré dans la finition la saison dernière par contre, affirme Nico Faure. Mais ça reste un attaquant intéressant dans les espaces et qui n'a que 24 ans. Ses deux saisons en d2 espagnol était superbes. Alors oui Segunda mais un certain Darwin Núñez vient de là aussi. »

Bentuso, du site Furia Liga, confirme le potentiel de Suarez en apportant toutefois quelques bémols : « Très rapide, avaleur d'espaces compulsif, qui fuit la densité et plus à l'aise pour jouer des duels en face à face que dos au jeu. Du mal à exister seul en pointe, du coup utilisé sur un côté ou en duo. Garçon avec autant de lacunes que de qualités, n'a pas réellement réussi sa bascule en D1 après sa bonne saison en Segunda. 25 ans, mais un style qui colle avec ce que semble vouloir imprimer Tudor (pure théorie avec en arrière plan son seul Hellas). Beaucoup de déchets aussi. Globalement c'est intéressant, plus d'expérience qu'un Bamba par exemple. Mec qui a vécu différents contextes mais qui sort d'une saison vraiment difficile avec Granada. Ses gros défauts : -Peser dans le duel aérien malgré sa taille il a beaucoup de problèmes -La finition. Beaucoup de déchets dans la zone de vérité à l’heure actuelle. »

Du côté des supporters du FC Nantes, on se rappelle également que Suarez était ciblé il y a deux ans. « Ouaaaaaah la claque il y a eu 0 rumeur, il était suivi par Nantes il y a 2 ans », rappelle Blasinho sur Twitter. « Il a du mal à confirmer, mais je pense qu'à l'OM il peut faire mal », prédit Emmanuel Merceron. « Ils ont pas une tune Marseille, ça sent le bide cette année », théorise Mike Relot. Enfin, CryptoFCN44 se prend à rêver : « Ça va faire 4 attaquants à Marseille.. Piste Milik à Nantes potentiellement relancée. »