OM - Mercato : les trois premières recrues estivales officialisées ce vendredi ?

Ce jeudi, sur les coups de 19h, l'Olympique de Marseille a enfin reçu le feu vert de la DNCG, le gendarme financier du football français, qui a donc décidé de ne prendre aucune mesure restrictive à l'encontre du club phocéen.

L'OM va donc pouvoir avancer plus tranquillement et plus rapidement son mercato estival. Et selon les informations du journal, L'Equipe, le club olympien devrait officialiser les signatures de ses trois premières recrues estivales dans les toutes prochaines heures. Il s'agirait du gardien belge du Club Bruges, Jelle Van Beck (19 ans, le milieu défensif turc de Galatasaray, Bartug Elmaz (19 ans), et l'attaquant camerounais des Brasseries du Cameroun, Régis Mughe (18 ans).

