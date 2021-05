OM – Mercato : Lirola, Balerdi… Longoria se prend un retour de flamme

Zapping But! Football Club OM : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Jorge Sampaoli lui ayant demandé de conserver Pol Lirola et Leonardo Balerdi à l'issue de leurs prêts respectifs, Pablo Longoria est rentré dans une phase de négociation active avec la Fiorentina et le Borussia Dortmund pour baisser les options d'achat de 12 et 15 M€ des deux joueurs. Mais, dans ce Mercato de récession, l'OM n'est pas le seul à chercher à rogner sur la dépense.

Comme annoncé ce vendredi, le Hertha Berlin a fait savoir à Marseille qu'il ne leverait pas l'option d'achat fixée à 11,5 M€ pour Nemanja Radonjic (25 ans). Pour autant, le club de Bundesliga va quand même tenter de s'offrir l'international serbe (12 apparitions, 1 but, 2 passes décisives sur la deuxième partie de saison)... Mais avec un rabais.

D'après Kicker, le Hertha va revenir vers Pablo Longoria avec une offre inférieure au prix contractuellement fixé. Une offre à prendre ou à laisser sur laquelle le président phocéen va devoir prendre une décision...