OM – Mercato : Lirola en plein bras de fer, la Fiorentina le sanctionne

Prêté six mois à l'OM, Pol Lirola avait convaincu Jorge Sampaoli et le coach argentin, tout comme son président Pablo Longoria, souhaiteraient son retour à Marseille. Mais la Fiorentina, son club, n'entend pas céder l'Espagnol aussi facilement et un bras de fer a été engagé par l'ancien joueur de Sassuolo.

Un bras de fer qui déplait fortement à la Fio. A tel point que, comme le révèle Nico Schira, le club toscan a décidé de sanctionner Lirola, qui ne fera pas partie du groupe pour jouer contre Consenza. « Une sanction suite à ses attitudes aux entraînements », précise le journaliste.

