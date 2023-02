OM - Mercato : Lirola, un rebond en prêt déjà menacé ?

Pol Lirola demeure un mystère pour les supporters marseillais. Comment le latéral droit si offensif et décisif lors de son prêt de janvier à juin 2021 a pu devenir aussi quelconque une fois son transfert de la Fiorentina concrétisé l'été suivant ? Certains mettent cela sur le compte d'une hygiène de vie pas en rapport avec le football professionnel. Quelle que soit la raison, le fait est que l'Espagnol de 25 ans est devenu un boulet pour l'OM avec son contrat jusqu'en 2026.

Prêté à Elche à l'intersaison, Lirola a prolongé son chemin de croix avec 8 bouts de matches en Liga lors de la première partie de saison. Le club espagnol a logiquement cassé son prêt pour le renvoyer à Marseille. Mais Longoria et son équipe lui avaient trouvé une nouvelle destination, sous la forme d'un nouveau prêt, à Alanyaspor. Seulement, le terrible tremblement de terre ayant frappé la Turquie hier a entraîné la suspension de toute compétition jusqu'à nouveau ordre. Et la ville balnéaire d'Analya est relativement proche géographiquement du séisme...

Pol #Lirola is getting closer to #Alanyaspor from #OlympiqueMarseille on loan. He is ready to leave #Elche after 6-months loan. #transfers #OM #TeamOM