OM - Mercato : Longoria a bâti son nouvel empire via l'ASSE !

Dans son édition du jour, L’Équipe s’est penché sur les entrailles de l’OM en axant son focus sur la garde rapprochée de Pablo Longoria. Notamment David Friio, qui l’a fait venir à ses côtés quelques semaines après son arrivée, en septembre 2020, pour chapeauter la cellule de recrutement.

Laissant les dossiers chauds à son président, celui qui est devenu directeur technique de l’OM depuis début 2021 a embauché des scouts qu’il apprécie (Mathieu Louis-Jean, Mathieu Seckinger et Benjamin Brat) et ils travaillent principalement sur des jeunes à fort potentiel. Passé par l’ASSE entre 2017 et 2020, un autre ancien cadre des Verts a rejoint l’OM : l’ex-DG des Verts, Stéphane Tessier, devenu directeur administratif et financier de l’OM en mars dernier.

Les deux hommes ont un troisième larron en commun : David Wantier. Pour devenir directeur du recrutement à l’ASSE (et futur supérieur de Friio), le célèbre agent avait laissé une partie de son portefeuille de joueurs à Tessier. Autre connexion stéphanoise : le fils de Christophe Galtier, agent, est devenu un habitué de la Commanderie. De quoi voir désormais un peu de vert à l’OM ?

Pour résumer Catapulté président de l’OM au début de l’année 2021, le dirigeant espagnol Pablo Longoria remis le club phocéen en ordre de marche grâce notamment à un filon de recrutement efficace qui avait fait ses preuves du côté de l’ASSE.

Bastien Aubert

Rédacteur