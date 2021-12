OM - Mercato : Longoria a ciblé un Ngolo Kanté en puissance

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Un grand récupérateur qui ne marque quasiment jamais. Voilà le profil d'Amadou Diawara dessiné la personne qui tient le compte Twitter AS Roma Francophone au site Le Phocéen. Le Guinéen de 24 ans n'est pas titulaire dans l'esprit de José Mourinho et Pablo Longoria souhaiterait se le faire prêter à l'OM pour le relancer en cas de départ d'un de ses milieux cet hiver (Kamara ?). Voici plus exactement ce qu'en dit le fan des Giallorossi :

"Quand il est arrivé de Naples pour 21 M€ en 2019, on a été un peu surpris, car il n'était pas titulaire indiscutable là-bas et on le connaissait peu. On savait que c'était un très bon jeune, mais guère plus. Dès son arrivée, Paulo Fonseca en a fait un titulaire et il s'est rapidement imposé aux côtés de Jordan Veretout. Mais une blessure au ménisque l'a stoppé et il est, depuis, assez fragile. A côté de ça, c'est un très bon numéro 6 ou 8, à l'aise avec le ballon et dans la passe. On peut juste lui reprocher de ne quasiment jamais marquer. Avec José Mourinho, il ne joue pas beaucoup, hormis ces dernières semaines où il a pu enchaîner, confirme notre spécialiste. Mais il ne fait pas vraiment partie des plans du coach. Si Marseille s'y intéresse, ce pourrait être une bonne recrue car il a besoin de se relancer. De plus, le fait de retrouver Pau Lopez et surtout de très bien parler français serait un plus pour lui."

Avec @R_Rabal , on a tenté d'en savoir plus sur Amadou Diawara qui serait ciblé par l'OM #TeamOM #OM https://t.co/JTZr7mkSlA — Le Phocéen (@lephoceen) December 16, 2021