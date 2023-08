OM - Mercato : Longoria a commis une erreur qui va coûter cher cette saison

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Cela fait deux ans qu'il n'y a plus aucune mesure restrictive liée au covid dans les stades de L1. Deux ans que l'OM joue à guichets fermés, battant tous les records d'affluence moyenne, et deux ans... qu'il n'est plus maître à domicile. Seulement 32 points pris au Vélodrome en L1 (sur 57) en 2021-22 et 34 la saison passée. Un grand écart entre les résultats et l'ambiance saluée par tous, même les adversaires, comme Leverkusen mercredi. Des Allemands qui sont d'ailleurs repartis de Marseille avec une victoire.

Des joueurs expérimentés pour supporter la pression

Comment expliquer cela ? Thibaud Leplat s'y essayé dans l'After Foot hier sur RMC. Le journaliste-philosophe a cité l'ancien attaquant et entraîneur argentin Jorge Valdano, qui expliquait que les joueurs, notamment les jeunes, pouvaient être pris de trac quand ils jouaient dans de grosses ambiances, même à domicile. Et c'est exactement ce qui se passe à Marseille, où tout le monde sait, en plus, que le soutien peut vite se transformer en critique féroce quand les choses ne tournent pas rond. D'où l'importance de recruter des joueurs expérimentés comme Kondogbia, Lodi ou Aubameyang. Mais pour des plus jeunes comme Sarr ou Ndiaye, ça peut être compliqué. On l'a notamment vu avec le premier nommé, qui a eu l'air impressionné contre Leverkusen...



🎙 "On a un Vélodrome qui ne désemplit pas, mais en même temps on a une corrélation de résultat assez faible."



🔵⚪ L'OM a plus de mal quand il joue à domicile et c'est un vrai paradoxe pour @tleplat. pic.twitter.com/neMI0Cwvwj — After Foot RMC (@AfterRMC) August 4, 2023

