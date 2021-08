OM – Mercato : Longoria a dégoûté Sao Paulo pour l'un de ses joueurs

Zapping But! Football Club OM : le bilan de Florian Thauvin dans la cité phocéenne

Si l'OM a déjà réalisé une première partie de Mercato très ambitieuse, Pablo Longoria doit désormais réussir quelques belles ventes pour rééquilibrer un peu la balance économique. Si certains clubs pouvaient s'attendre à des « cadeaux » marseillais concernant les joueurs sur le départ, il n'en est toutefois rien.

« Le club va s'effondrer si on fait des deals comme ça »

Si le départ de Dario Benedetto est effectivement envisagé par la direction phocéenne, celui-ci ne se fera pas dans l'importe quelle condition. Le FC Sao Paulo, qui souhaitait attirer l'Argentin dans ses filets, l'a appris à ses dépends au moment de s'asseoir à la table des négociations pour solliciter un prêt payant.

Dirigeant du club paulista, Muricy Ramalho a halluciné des exigences olympiennes et l'a fait savoir à ESPN Brasil : « Il n'y avait pas moyen. Si je vous dis les montants, alors qu'on parle d'un prêt, vous me direz que ce n'est pas possible. Le club va s'effondrer si on fait des deals comme ça ». Le message est clair et il vaut pour l'Atletico Mineiro qui s'est récemment lancé dans le dossier « Pipa » Benedetto : Longoria est vraiment dur en affaires.