OM - Mercato : Longoria a failli attirer l'homme ayant révélé Cavani

Dans son édition de la semaine, France Football publie une interview de Walter Mazzarri. L'entraîneur italien, notamment passé par le Napoli entre 2009 et 2013, est celui qui a permis à Edinson Cavani d'exploser au plus haut niveau après son arrivée en Europe du côté de Palerme et avant son départ où vous savez. Il est sans club depuis un an et son renvoi du Torino. Mais il a failli replonger du côté de Marseille en février…

"C'est un projet qui m'aurait plu"

"Ça m’a rempli d’orgueil. J’ai été touché quand j’ai appris que pas mal de supporters marseillais voulaient que je vienne. Marseille, c’est un club passionnant. Aller là-bas aurait été un challenge fascinant. Je me plais dans ce genre de clubs très chauds. Ça m’exalte, c’est là où je donne le meilleur de moi-même. Malheureusement, il a manqué deux-trois choses pour que ça se passe. Dommage, c’est un projet qui m’aurait plu."

Dommage que Mazzarri n'ait pas pu en dire plus sur ces deux-trois choses ayant fait capoter sa venue. Peut-être que sa vision de l'avenir tranchait avec le projet initié par Pablo Longoria, davantage porté sur les jeunes à fort potentiel…