OM - Mercato : Longoria a flashé sur un chouchou de l’OL et du Stade Rennais !

Samuel Gigot. Ce nom n’est absolument pas étranger aux yeux des supporters de l’OL et du Stade Rennais. Et pour cause : le défenseur central du Spartak Moscou est l’un des chouchous de Florian Maurice. Du temps où il était encore directeur sportif de l’OL, l’ancien attaquant de l’OM en avait fait sa priorité avant de recruter le Danois Joachim Andersen.

Depuis qu’il est parti au Stade Rennais, cet été, le nouvel homme fort du recrutement a coché le nom de Gigot (28 ans) sur ses tablettes et garderait d’ailleurs un œil sur lui au mercato hivernal. Maurice n’est pas le seul : Pablo Longoria en ferait de même du côté de l’OM.

« Samuel Gigot du Spartak Moscou intéresserait les dirigeants de l’Olympique de Marseille. Plusieurs clubs allemands seraient également attentifs à la situation du natif d’Avignon », assure le compte MSV Foot. Sous contrat en Russie jusqu’en juin 2022 - détail plus qu’intéressant - le stoppeur français est estimé à 11 millions d’euros par la plateforme Transfermarkt.

EXCLUSIF: Samuel Gigot du Spartak Moscou intéresserait les dirigeants de l’Olympique de Marseille. Plusieurs clubs allemands seraient également attentifs à la situation du natif d’Avignon. #MercatoOM #OlympiqueDeMarseille #Spartak — 𝗠𝗦𝗩 𝗙𝗼𝗼𝘁 (@MSVFoot) November 9, 2021