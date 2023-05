OM - Mercato : Longoria a identifié le remplaçant de Guendouzi

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Mattéo Guendouzi invité au départ de l'OM l'été prochain et dans le viseur de clubs comme West Ham et Aston Villa, Pablo Longoria s'est déjà mis en chasse de son remplaçant. Le président phocéen regarde notamment dans ses anciens clubs et plus précisément du côté des bannis de la Juventus Turin.