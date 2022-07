OM - Mercato : Longoria à Londres, le dossier Saliba pleinement relancé !

Le dossier William Saliba n’est pas totalement enterré à l’OM. Alors qu'un retour du défenseur central d’Arsenal ne semblait plus franchement d'actualité, compte tenu des récents propos de Mikel Arteta et du mercato défensif de Marseille, le journaliste italien Fabrizio Romano relance le dossier.

Selon le spécialiste italien des transferts, le président de l’OM Pablo Longoria a dîné lundi soir à Londres avec l'agent du défenseur central français. Pour évoquer le bon vieux temps, ou le futur ? C'est toute la question...

Romano a toutefois précisé de l’occasion pour rappeler les tout récents mots d’Arteta au sujet de Saliba. « Je suis content de voir la façon dont il joue. C'est déjà un joueur de haut niveau », a déclaré le manager des Gunners pas plus tard qu’hier.

Excl: Olympique Marseille president Pablo Longoria was in London tonight to meet up with William Saliba’s agent for dinner. 🚨🔵 #OM



Arsenal consider Saliba important part of the team. “I’m pleased to see the way he is playing. He’s already a top player”, Mikel Arteta said. pic.twitter.com/rk00ySqhaT