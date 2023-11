OM - Mercato : Longoria a mis un gros stop à un attaquant du FC Nantes

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Le football ne tient parfois à pas grand chose. Et notamment les transferts dans cette parfois très étonnante période du Mercato. L'ancien attaquant de l'OGC Nice, de Montpellier et du FC Nantes, Andy Delort, l'a encore confirmé il y a peu, en revenant sur ce choix personnel qu'il avait effectué, sans jamais le confirmer par une signature : rejoindre l'OM.

Contrat bouclé

Au travers de propos tenus dans Colinterview, Delort a donc expliqué, dans le détail, ce qu'il s'est produit.

"J’avais Sampaoli au téléphone qui m’appelait tout le temps. On parlait 2 heures au téléphone. Même lui en conférence de presse a dit qu’il voulait un 9 c’était Andy Delort. Et pour moi, c’était quasiment fait. Après, Longoria a pris la décision de ne pas me prendre parce qu’il estimait qu’il n’allait pas me revendre après car j’avais 30 ans. Mon contrat était bouclé, Sampaoli était ok. Tous les supporters de l’OM à la fin, quand ça ne s’est pas fait, ils m’ont insulté. Moi, à la base, j’étais le premier à vouloir y aller. Je me suis retrouvé avec tous les supporters de l’OM qui m’insultent parce soi-disant j’ai choisi Nice. A la base, Nice n’était pas là quand je devais signer à Marseille. Ils ne pensaient pas que c’était possible de faire Delort à Nice. Et Longoria dit vers la fin du mercato à mon agent : "Si on vend Caleta-Car, on fait signer Andy". Au final, Caleta-Car n’est pas parti. Il restait 5-6 jours de mercato et Nice a commencé à comprendre que c’était jouable. Après, plus de nouvelle de l’OM et j’ai décidé d’aller à Nice. Mais à la base, je quitte Montpellier pour aller à Marseille »

