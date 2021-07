OM - Mercato : Longoria a piqué une combine à Galtier et au LOSC pour se renforcer

Zapping But! Football Club OM : le top 10 des joueurs les plus utilisés de la saison 2020-2021

Le mercato de l’OM connaît un petit coup de mou. Après avoir recruté pas moins de 8 recrues cet été, Pablo Longoria semble en difficulté sur certains dossiers (Lirola, Wass, Benedetto) mais il pourrait avoir trouvé un autre moyen pour renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli à moindre frais : miser sur la jeunesse. À l'intérieur ou à l'extérieur du club.



Selon L’Équipe, David Friio, le directeur technique, est ainsi à l'affût de toutes les promesses en fin de contrat dans les pouponnières des rivaux. Cette stratégie aperçue à l’OGC Nice ou au LOSC se fait souvent aux dépens des purs produits du centre.

« On est en phase avec ce que fait Pablo (Longoria), précise Nasser Larguet. Si on ne peut pas lui fournir ce type de joueurs, il doit les trouver ailleurs. Je ne suis pas choqué qu'il recrute, avec David Friio, les deux Niçois (Bilal Nadir, milieu de terrain de 17 ans, et Salim Ben Seghir, ailier de 18 ans), ils ont un niveau que nous n'avons pas aujourd'hui au centre. »

São Paulo ainda aguarda empresário para avançar por Benedetto | são paulo | ge https://t.co/4bKAWfLoTi — keyla cortez (@asdfg92935) July 30, 2021