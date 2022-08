OM - Mercato : Longoria a chipé une recrue au FC Barcelone !

Le mercato du FC Barcelone est encore loin d’être fini. Et il aurait très bien pu prendre une nouvelle tournure avec l’arrivée d’un certain Issa Kaboré. Sport nous apprend en effet que le latéral droit de Manchester City était sur les tablettes du club catalan avant que l’OM ne se place sur le dossier !

Pablo Longoria a ainsi joué de toute sa malice pour devancer Mateu Alemany afin de convaincre Kaboré de poursuivre sa carrière à l’OM, ce qui a été officialisé ce début de semaine.

Sorti d'une belle saison avec l'ESTAC, Kaboré (21 ans) est évalué aux alentours de 4 millions d'euros, bien que les Citizens espéraient en tirer 10 millions. Selon Nicolo Schira, le club anglais tenterait par ailleurs d’inclure une clause de rachat pour son défenseur.

