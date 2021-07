OM - Mercato : Longoria a posé une bombe à retardement dans le vestiaire

Zapping But! Football Club OM : les joueurs en fin de contrat en 2021

Le mercato de l’OM continue de tenir les supporters marseillais en haleine. L’une des pistes privilégiées par Pablo Longoria et Jorge Sampaoli reste William Saliba (Arsenal, 20 ans), qui devrait s’engager en prêt sec dans peu de temps.

En attendant l’arrivée de l’ancien défenseur central de l’ASSE, le président de l’OM a recruté Pau Lopez pour concurrencer Steve Mandanda dans les buts marseillais. Cette signature ressemble à une bombe à retardement dans le vestiaire olympien. « C'est une situation difficile et dangereuse. Je l'ai vécue, on peut perdre les deux », assure Gérard Gili dans La Provence.

Gaëtan Huard ne dit pas autre chose. « Cela va rapidement créer des tensions, confirme l’ancien portier de l’OM. On ne peut pas encenser Steve comme on l'a fait et lui faire ça aujourd'hui. » Avant eux, Rolland Courbis avait déjà émis des doutes au sujet du recrutement de Lopez : « L'OM doit reconstruire un groupe sans beaucoup d'argent. Le poste de gardien est celui dont il fallait s'occuper en dernier. » Au gardien espagnol de faire mentir tout ce petit monde.