OM Mercato : nouveau virage pris pour Youssoufa Moukoko !

Contrairement à Eddie Nketiah (Arsenal), la probable arrivée d'Elye Wahi (RC Lens) à l'OM ne mettrait pas fin au dossier Youssoufa Moukoko. Mais d'après Foot Mercato, le club phocéen temporiserait ces dernières heures pour recruter l'attaquant du Borussia Dortmund.

Moukoko parti pour rester à Dortmund ?

De son côté, le BVB commencerait à s'agacer dans ce dossier et serait en colère à cause de l'agent de Youssoufa Moukoko, comme révélé par le média allemand BILD. Face à cela, le club de la Ruhr pourrait finalement garder son joueur cet été et le mettre en tribunes toute la saison plutôt que de le vendre bien en dessous de sa valeur. Pour rappel, les dirigeants de Dortmund, qui attendraient entre 15 et 20 millions d'euros pour lâcher Youssoufa Moukoko cet été, auraient déjà refusés trois offres de l'OM.

🚨⚫️🟡 #BvB dossier Youssoufa Moukoko

▶️très intéressé encore très récemment, le LOSC abandonne, l'opération étant trop coûteuse pour le club nordiste

▶️l'OM, qui a déjà trouvé un accord avec le joueur, est à l'affût mais temporise avec le BvB qui commence à s'agacer… https://t.co/ZvDTZJTLgP pic.twitter.com/SQG8fvrgij — Sébastien Denis (@sebnonda) August 12, 2024

