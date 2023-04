OM - Mercato : Longoria a réactivé Blas et une piste surprise au FC Nantes !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Dans sa quête perpétuelle de nouveaux renforts, Pablo Longoria a déjà laissé fuiter une liste en vue du mercato estival. Dans son édition du jour, L’Équipe affirme ainsi que le président de l’OM a ciblé des arrivées aux postes suivants : pistons (plutôt gauche que droit en priorité), défense centrale, un milieu axial et un attaquant.

Le quotidien sportif ajoute que ce même Longoria apprécie de longue date les profils des Nantais Ludovic Blas (25 ans) et Alban Lafont (24 ans). « Son intérêt pour ce dernier évoque une réflexion pour le poste de gardien, qu’on aurait pu penser secondaire », glissent nos confères, à l’heure où le portier espagnol Ruben Blanco ne devrait pas aller au-delà de son prêt à l'OM jusqu’en juin prochain.

