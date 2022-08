OM – Mercato : Longoria a recasé Konrad de la Fuente !

Un an après son arrivée, Konrad de la Fuente s'apprête déjà à quitter l'OM. Recruté pour 3 M€ au FC Barcelone, l'Américain (21 ans) ne s'est pas imposé et Igor Tudor ne comptait pas sur lui.

D'après le journaliste italien Luca Bendoni, l'ailier se dirige vers Olympiakos, en prêt. Les négociations sont bien avancées. Le club grec a devancé Besiktas, également sur le coup.

Olympiacos, very keen on Konrad De La Fuente. 🇺🇸



He should leave OM on loan and has already approved the possibility of a move to Olympiacos. Talks at advanced stage - confirmed @yagosabuncuoglu. 🔛⚪️🔵 #TeamOM



...and Pol Lirola's close to joining Elche as per @MatteMoretto. 🇪🇸