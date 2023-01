OM - Mercato : Longoria a recruté un phénomène qui terrorise le vestiaire

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Tous les récents adversaires de l’OM s’accordent sur un point : les Marseillais impressionnent par leurs facultés à répéter les efforts à haute intensité. Et ces derniers le doivent surtout à un certain Carlo Spignoli. L’exigeant préparateur physique de l’OM, passé par l’AS Monaco, a débarqué dans les valises d’Igor Tudor cet été et n’est pas pour rien dans l’excellente forme des joueurs marseillais en ce début d’année civile. Cet été, sa préparation a été mal vécue par certains joueurs mais décisive.