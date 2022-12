OM - Mercato : Longoria a réglé le cas d'un flop, un gros coup en janvier se précise

Zapping But! Football Club OM : Doit-on donner plus de responsabilités à Valentin Rongier ?

Tel que c'est parti, Luis Suarez va intégrer la catégorie "étoiles filantes" de l'OM. Celle qui ne comporte que des joueurs ayant réussi un premier match avant de disparaître. Avant le Colombien, auteur d'un doublé à son entrée en jeu contre Reims (4-1) lors de la 1ère journée, on a eu droit à Rafael Martin-Vazquez (un coup franc face à Toulouse en 1992-93), Adriano (but contre Troyes en 2000-01), Jurgen Cavens (but contre Lorient en 2001-02), Christian Gimenez (tête victorieuse face à Ajaccio en 2005-06) et autres Andres Mendoza (but contre la Lazio en 2005-06). Et on en oublie forcément...

Mal intégré en Provence, le bouillant Suarez, qui n'avait pas caché sa colère en début de saison quand Igor Tudor l'avait laissé trop souvent sur le banc, devrait être prêté à Alméria jusqu'à la fin de la saison. Avec une option d'achat automatiquement levée en cas de maintien du club andalou, plutôt bien parti puisqu'il pointe à la 14e place avec cinq points d'avance sur le premier relégable au bout de 14 journées. Ce départ va forcément entraîner le recrutement d'un attaquant du côté de l'OM, ce qui comblera Alexis Sanchez, qui a dépanné à ce poste en première partie de saison mais qui préfère jouer un cran plus bas.