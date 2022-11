OM - Mercato : Longoria a supervisé l'une de ses cibles hier

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Jamais en vacances, Pablo Longoria a été vu par des supporters marseillais au Qatar. Le président de l'OM joint certainement l'utile à l'agréable en suivant la Coupe du monde au plus près, ce qui lui permet de surveiller des joueurs. Hier, il était ainsi au stade 974 pour assister à France-Danemark (2-1). L'occasion de voir que Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout vont bien puisqu'ils n'ont pas joué mais également de surveiller une cible potentielle.

Cette cible, c'est Marcus Thuram, entré à l'heure de jeu à la place d'Olivier Giroud. En fin de contrat en juin et sur le départ cet hiver, l'attaquant de Mönchengladbach a réalisé une belle prestation, ouvrant des espaces ayant mis à mal la défense danoise. Une prestation qui n'a pas fait les affaires de Longoria et de l'OM. En effet, déjà qu'il n'est pas chaud pour revenir en Ligue 1, si en plus le fils de Lilian se met à briller sous les yeux de la planète entière, le Bayern Munich ou l'un des autres géants intéressés risquent de passer la seconde pour le recruter.