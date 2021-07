OM – Mercato : Longoria a tenté une piste offensive de Stéphan au RC Strasbourg

Zapping But! Football Club OM : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Prêté par l'AS Monaco à Bastia-Borgo (National 1), Wilson Isidor a profité de sa saison au 3e échelon national pour soigner son temps de jeu et ses statistiques (29 matches, 16 buts, 1 passe décisive). Désormais dans le viseur de clubs comme Strasbourg ou encore le SCO Angers, l'attaquant de l'ASM intéressait déjà des cadors de Ligue 1 bien avant qu'il ne se révèle en Corse.

Wilson Isidor a dit non à Marseille

En effet, comme Wilson Isidor l'a révélé dans un entretien au dernier numéro de Onze Mondial, en kiosques depuis ce jeudi 1er juillet, l'OM avait tenté le coup l'été dernier : « Je n’avais pas réussi mon prêt à Laval en National, je devais prouver. National ou pas National, je voulais juste jouer. Il faut savoir qu’avant de signer à Bastia-Borgo, l’OM me voulait. Pablo Longoria me connaissait bien puisqu’il avait essayé de me faire signer à la Juve. Il voulait me relancer à Marseille. Mais ça ne m’intéressait pas, je voulais du temps de jeu. Le coach de Bastia m’a bien parlé et ça s’est passé exactement comme il l’avait annoncé. J’ai préféré aller en National plutôt qu’à Marseille. J’avais besoin de me refaire une santé et de réaliser une saison pleine ». Le train olympien repassera-t-il à nouveau ?

