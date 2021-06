OM - Mercato : Longoria a trouvé un moyen de s'offrir Lirola

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Prêté cet hiver par la Fiorentina à l'Olympique de Marseille où il a réalisé une demi-saison de haute facture, le latéral droit, Pol Lirola, ne sait pas de quoi son avenir sera fait. Alors que le nouvel entraîneur de la Viola, Gennaro Gattuso, voudrait absolument le conserver, Pablo Longoria fait tout son possible pour recruter définitivement l'Espagnol.

Pablo Longoria Credit Photo - Icon Sport

Selon les informations de La Provence, le président olympien a un plan pour parvenir à ses fins. En effet, Pablo Longoria joue la montre pour acheter Pol Lirola au prix le moins élevé possible. De son côté, le joueur de 23 ans, qui continue de donner sa priorité à l'OM, est déçu de la tournure des événements.

