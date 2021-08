OM - Mercato : Longoria a une dernière carte à jouer pour Almada

Zapping But! Football Club OM : le calendrier complet de la saison 2020-2021

C'est l'un des noms qui ont le plus excité les supporters de l'OM cet été. Thiago Almada, petite pépite argentine de 20 ans, a affolé la toile avec ses arabesques et ses buts superbes. Sur Twitter, un mouvement s'est créé pour inciter Pablo Longoria à faire le maximum pour le recruter. Un temps, tout le monde a cru que ça avait marché puisqu'Almada lui-même suivait toutes les publications officielles de l'OM sur les réseaux sociaux.

Et puis, il y a quelques jours, coup de tonnerre : on a appris que Velez Sarsfield s'était mis d'accord avec Atlanta United qui, contrairement à l'OM, était prêt à payer dès cet été une grosse indemnité de transfert. Fin du feuilleton ? Pas du tout ! En effet, Almada n'a pas encore donné son accord. Et c'est ce qui empêche pour le moment l'officialisation de son arrivée aux Etats-Unis. Lui préfèrerait rejoindre l'Europe, et plus particulièrement l'OM. Mais tant qu'il n'aura pas vendu, Longoria n'aura pas les moyens de verser l'indemnité attendue par le Fortin (entre 15 et 20 M€). D'où une situation bloquée…

Pour Thiago #Almada il y a toujours un petit export de le voir Olympien !!



Atlanta

✅ Accord Atlanta Velez

❌Joueur pas d'accord



L'OM

✅ Accord avec joueur

❌ Velez pas d'accord



🙏🏻🙏🏻🙏🏻 pic.twitter.com/G5sDfgJ1Fc — ℕ𝕌𝔼𝕍𝕆 𝕊𝕌𝔼ℕ̃𝕆 (@Nuevo13Toni) August 3, 2021