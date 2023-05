OM – Mercato : Longoria acte une grande lessive, 46 départs déjà actés !

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Comme chaque année, à la même période, les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 annoncent une liste de joueurs non conservés. Cette saison, du côté de l'OM et sous la présidence de Pablo Longoria, on est en passe d'atteindre des records.

Grand ménage dans l'équipe N3

En effet, le journaliste de L'Equipe Loïc Tanzi a dévoilé la liste et ils sont pas moins de 46 à voir leur contrat non renouvelé au niveau du centre de formation. Cette purge concerne notamment 13 joueurs de l'équipe réserve actuellement en National 3. Doyen de ce grand ménage : Ahmed Nassim (22 ans), dernier joueur de la génération 2000 à être encore là.

Notons que l'OM a pondu un panorama plus qu'exhaustif des joueurs recalés puisque, dans cette liste, on retrouve de nombreux U17 et même quelques U15.

Comme chaque année, les clubs professionnels annoncent les joueurs de leur centre de formation qui seront libres à la fin de la saison. Ici, ceux de l’Olympique de Marseille désormais à la recherche d’un nouveau projet. pic.twitter.com/ir9cn7loCU — Loïc Tanzi (@Tanziloic) May 5, 2023

Pour résumer L'OM se prépare à un grand ménage au niveau du centre de formation. Au 1er juillet prochain, presque 50 joueurs évoluant des U15 à la N3 vont être priés de se trouver un nouveau point de chute. Une véritable révolution signée Longoria.

