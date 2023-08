OM - Mercato : Longoria attend Meïté et n'exclut pas une dernière surprise !

Zapping But! Football Club OM : Longoria fait-il une grosse erreur avec le Mercato estival ?

En marge de la présentation d'Amir Murillo à l'OM, Pablo Longoria s'est confié sur le Mercato marseillais. Le président olympien a laissé entendre que l'échéance entre Isaak Touré n'était pas présent ce matin avec le reste du groupe. Il devrait partir pour la Bretagne tandis que Bamo Meïté Isaak Touré, qui n'était pas présent ce matin avec le reste du groupe à l'entraînement, et Bamo Meïté (Lorient), était en bonne voie.

"Je n'ai pas de boule de cristal"

"Il y a des discussions avec Lorient, a-t-il indiqué. On cherche à finaliser cette opération entre Touré et Meïté. Ce pourrait être la dernière opération même si le Mercato se termine demain et que je n'ai pas de boule de cristal." A suivre, donc...

