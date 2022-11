OM - Mercato : Longoria aurait déjà ciblé une priorité de l'hiver

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Pablo Longoria, le président, et Igor Tudor, l'entraîneur de l'OM, le savent : il faudra sans aucun doute recruter lors du Mercato hivernal. Et notamment en raison du départ de Gerson vers Flamengo et, surtout, l’absence prolongée d‘Amine Harit, blessé gravement sur le terrain de l'AS Monaco juste avant le début de la Coupe du monde.

Les rumeurs, forcément, ne manquent pas. Déjà. L'occasion d'apprendre que le milieu de terrain marocain, Ilias Chair, serait à ce jour l’une des pistes du président de l'OM. International, le joueur, qui dispute la Coupe du monde au Qatar, évolué au sein du club anglais des Queens Park Rangers, actuel 7e du Championship.

Selon le média, les Lions de l'Atlas, il est une priorité de Longoria. Mais, précision de taille, serait estimé à près de dix millions d'euros. A suivre...